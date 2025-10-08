menu hamburguer
São Paulo

São Paulo bate marca milionária de ingressos vendidos como mandante na temporada

Tricolor atingiu marca no último jogo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/10/2025
15:17
Torcida do São Paulo faz a festa antes do jogo contra a LDU no Morumbis pela Libertadores
imagem cameraSão Paulo teve recorde de público na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)
O São Paulo ultrapassou a marca de um milhão de ingressos vendidos como mandante nesta temporada. Essa marca foi atingida após o clássico contra o Palmeiras, que aconteceu no Morumbis no domingo (5). Com 33.928 torcedores presentes, o time bateu 1.011.151 de ingressos vendidos neste ano.

Esta conta engloba os 26 jogos que aconteceram no Morumbis e os dois jogos que aconteceram em Brasília, no Mané Garrincha, pelo Paulista.

O São Paulo viu seu ápice de público contra o Atlético Nacional, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ao todo, 57.461 pagaram por ingressos. O Tricolor se classificou nas penalidades para as quartas de final da competição.

O menor público, por sua vez, chegou logo após a eliminação da equipe no continental. Contra o Ceará, pelo Brasileirão, o time contou com apenas 12.342, menor marca desde 2019.

➡️Com treino aberto e relatórios, São Paulo adotará nova política de transparência

Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
São Paulo ficará dois jogos longe de casa em retorno após Data Fifa

O São Paulo volta a jogar após a Data Fifa. O Tricolor volta a campo no dia 16, contra o Grêmio, na casa da equipe gaúcha. No dia 19, enfrenta o Mirassol, também fora de casa. O São Paulo volta a jogar somente no dia 25 de outubro, contra o Bahia.

Até o final do ano, o São Paulo tem mais cinco jogos como mandante. É possível que alguns em novembro casem com shows acontecendo no Morumbis e sejam mandados em Santos, na Vila Belmiro. No mais, ainda não existem essas confirmações.

