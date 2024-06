Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 30/06/2024 - 19:39 • São Paulo (SP)

Autor de um dos gols do São Paulo na vitória sobre o Bahia, por 3 a 1, no Estádio do Morumbis, neste domingo (30), pelo Brasileirão, Ferreira revelou conversa que teve com o técnico Luís Zubeldía sobre as poucas oportunidades que vem tendo dentro de campo e não se sentir importante para o clube.

- Foi uma conversa tranquila. Ele me chamou para conversar, falou que contava comigo e precisava de mim para ajudar. Realmente eu não estava me sentindo importante, já que estava tendo poucos minutos, mas ele me ouviu, eu o ouvi, e é sempre o melhor pelo São Paulo - disse Ferreira.

O jogador vem de dois jogos como titular, conseguiu recuperar sua confiança voltando a jogar bem e a balançar as redes. Com isso, o atacante espera ter mais chances na equipe tricolor.

- Muito feliz de voltar a marcar. Estava jogando poucos minutos. Na hora tomei um susto com o bandeira dando impedimento, mas voltou atrás e o VAR corrigiu. Para mim é muito importante. Quando falei com o professor Zubeldía, na semana passada, sobre não me sentir importante, ele me disse que eu sou, sim, importante, e votou a me dar mais minutos. Estou muito feliz - completou o jogador.