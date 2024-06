Foto: Marco Miatelo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

O São Paulo jogou bem diante de seus 49 mil torcedores e venceu o Bahia, por 3 a 1, na tarde deste domingo (30), no Estádio do Morumbis, pela 13ª rodada do Brasileirão. Foi o segundo triunfo seguido do time de Luís Zubeldía - suspenso nesta partida -, que chegou aos 21 pontos, enquanto o time baiano, que tem Rogério Ceni como comandante, permanece com 24. Os gols do time da casa foram marcados por Calleri, Ferreira e Luciano, e Gilberto diminuiu para os visitantes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Tricolor fez um primeiro tempo seguro, com mais chances e tentando fechar os espaços do Bahia, que pouco criou. Apesar do maior domínio, o Tricolor só abriu o marcador aos 29 minutos, com Calleri, e dois minutos depois, Ferreira foi às redes para aumentar os números. Na etapa complementar, a insegurança de Jandrei na meta tricolor ficou mais evidente, e o time baiano precisou de apenas três minutos para diminuir o placar, com Gilberto. Ainda deu tempo de Luciano marcar o seu e Calleri ter um gol anulado pelo VAR.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 BAHIA

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa e Silva

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas - auxiliar)

Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.