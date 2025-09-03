Expectativas e despedidas: veja o balanço da janela de transferências do São Paulo

O São Paulo viveu uma janela de transferências movimentada, marcada por expectativa até os instantes finais. Até esta terça-feira (2), a grande indefinição girava em torno de Marcos Leonardo, alvo de conversas que agitaram torcida e diretoria.

continua após a publicidade

Inicialmente, o planejamento era claro: trazer um zagueiro e um lateral-direito. No entanto, a grave lesão de André Silva forçou o clube a buscar também um centroavante para a reposição imediata.

Três reforços já desembarcaram nesta janela: Gonzalo Tapia, Rafael Tolói e Maílton. Tolói e Maílton chegaram para suprir as carências mais urgentes do elenco e já estão regularizados no BID. Tapia, por sua vez, estreou recentemente e ainda busca espaço no time.

continua após a publicidade

Tolói, sem atuar desde maio, segue em trabalhos de condicionamento físico antes da reestreia. Já Maílton, destaque da Série B, foi oficializado durante a pausa de jogos e deve disputar posição com Cédric na lateral-direita.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rafael Tolói foi anunciado como reforço do São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Rigoni e Marcos Leonardo

O São Paulo teve uma surpresa de última hora: Emiliano Rigoni voltando a ser pauta. Com aval de Hernán Crespo, o Tricolor terá o retorno do atleta.

continua após a publicidade

No caso de Marcos Leonardo, o drama acompanhou a torcida. O jogador queria vir para o São Paulo, o Tricolor propôs um empréstimo, o staff estava de acordo. O negócio travou no Al-Hilal, que não desejava liberar o atleta sem custos.

Saídas e despedidas

O São Paulo se despediu de duas Crias de Cotia nesta janela. O São Paulo acertou nesta quinta-feira (10) a transferência em definitivo do meia Matheus Alves para o CSKA de Moscou, da Rússia.

Além de Matheus Alves, Lucas Ferreira assinou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões).