O São Paulo estreia na Copa Libertadores nessa quarta-feira (2) contra o Talleres. O jogo acontece às 21h30, em Córdoba, na Argentina. O primeiro adversário do Tricolor no continental é visto como um algoz do time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo contra o Talleres é encarado com peso de "revanche". Em 2019, a equipe eliminou o Tricolor na pré-Libertadores. Em 2024, os times também se encontraram pelo continental. Fora de casa, o São Paulo perdeu por 2 a 1. No Morumbis, ganhou pelo mesmo placar. O jogo foi válido pela fase de grupos.

O Lance! conversou com fontes que acompanham mais de perto o dia a dia do time em Córdoba para entender como a equipe chega para o encontro com o São Paulo.

São Paulo e Talleres estreiam pela Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Técnico pressionado e má fase

O Lance! foi informado que o treinador Alexander Medina vem sendo bastante questionado. Isso porque o clube tem somado poucos pontos na temporada. No Campeonato Argentino, por exemplo, somou apenas nove pontos.

Na Copa da Argentina, foi eliminado pelo Deportivo Armenio, que disputa a terceira divisão do país. A decisão foi definida nos pênaltis, após empatarem por 3 a 3 no tempo regular. Nas penalidades, o Deportivo Armenio venceu por 5 a 4.

Isso estaria gerando uma forte pressão por parte da torcida em Córdoba em cima do treinador, que estaria descontente com os resultados recentes. Falando em resultados mais recentes, o Talleres vem de um empate por 1 a 1 contra o Belgrano (seu clássico rival).

O time argentino teve somente uma vitória nessa temporada, tendo em vista tanto os jogos do Campeonato Argentino quanto da Copa da Argentina. Foram 12 partidas disputadas, com sete empates e quatro derrotas. Ao todo, são oito jogos consecutivos sem vencer. A vitória mais recente aconteceu em fevereiro, contra o San Martin San Juan, por 1 a 0.

Pontos fortes do Talleres

O principal destaque do time argentino é Guido Herrera. Goleiro, o argentino tem 33 anos e é o defensor com mais partidas disputadas na história do Talleres. Inclusive, é quem tem o posto de capitão dentro do time.

E mesmo com a fase ruim, o Talleres conquistou um título nesse ano. No caso, foi campeão da Supercopa Internacional após vencer o River nos pênaltis.

Além disso, tendo em vista a fase complicada e o técnico ameaçado, o time jogará em casa. Sem problemas com altitude, a partida acontece no Mario Alberto Kempes. O São Paulo viajou com um dia de antecedência.