O São Paulo está escalado para o clássico contra o Santos que acontece neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação de Luis Zubeldía sofreu algumas mudanças.

Na defesa, o sistema mudou. Antes com três zagueiros, para o clássico, Zubeldía optou por Cédric, Ruan Tressoldi, Sabino e Enzo Diaz. Por conta da minutagem e preocupação com sobrecarga, Ruan entra no lugar de Arboleda. Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves formam o meio-campo.

A principal mudança acontece no ataque. Sem Calleri, que passará por cirurgia no ligamento cruzado do joelho na próxima semana, André Silva assume a posição, junto a Ferreirinha - que tem se destacado nos últimos jogos -, e Lucas Ferreira.

O São Paulo chega com uma novidade no banco de reservas. Lucca, meia-atacante promovido pelo treinador na última semana -, foi relacionado e passa a ser opção para o setor ofensivo do Tricolor.

O time busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O time empatou nas quatro rodadas até então e vive uma pressão em busca dos resultados.

André Silva entra no lugar de Calleri (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

Escalação do Santos

O Santos chega com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.