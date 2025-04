O São Paulo encara o jogo contra o Santos neste domingo (20) com um peso maior. Sem vencer em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor chega pressionado. O jogo acontece no Morumbis e deve receber mais de 47 mil pessoas.

Este início de Brasileirão soma alguns números e marcas negativas para a equipe. O time busca se afastar da zona de rebaixamento e se reerguer nesta etapa inicial do campeonato. O Lance! separou algumas marcas que o São Paulo busca driblar.

Poucos gols

Pela quarta vez na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo marcou três gols ou menos nas quatro primeiras rodadas da competição. O desempenho ofensivo deste ano se iguala as campanhas de 2007, 2008 e 2021.

Marca inédita quanto a empates

O São Paulo empatou as quatro primeiras partidas do Campeonato Brasileiro nesta edição, algo inédito na história do clube. Nunca antes o Tricolor havia iniciado uma competição com quatro empates consecutivos. Por outro lado, esta também é a primeira vez que o time termina invicto as quatro primeiras rodadas do Brasileirão por pontos corridos.

São Paulo busca sua primeira vitória

O início do Brasileirão neste ano entra como um dos mais atípicos da era dos pontos corridos. Com quatro empates nas primeiras rodadas, esta é apenas a terceira vez que o clube termina esse recorte sem nenhuma vitória. As outras vezes que isso aconteceu foi em 2008 e 2021.

Zubeldía quer restaurar confiança da torcida do São Paulo

A pressão sobre Zubeldía e as críticas da torcida não são novidades no São Paulo. Desde o Campeonato Paulista, o treinador tem sido questionado, algo que se reflete nas reações no Morumbis. Nas últimas partidas, vaias e ofensas marcaram as saídas de campo da equipe.

Entre as críticas, uma em especial ganha força: o São Paulo acumula quatro empates consecutivos no Brasileirão e ainda não venceu na competição. Além disso, desde a eliminação na semifinal do Paulistão, o time conquistou apenas uma vitória - contra o Talleres, pela Copa Libertadores.

Zubeldía segue respaldado pela diretoria. A possibilidade de demissão não é cogitada oficialmente, embora, nos bastidores, nomes foram especulados como eventuais alternativas,mesmo sem propostas concretas.

O clássico contra o Santos pode ser a oportunidade para Luis Zubeldía fazer as pazes com a torcida e ganhar um pouco mais de tranquilidade no cargo.