Escalação do São Paulo: time tem mudanças, e Ferreirinha não enfrenta o Náutico

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Náutico em jogo que acontece nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor estreia nesta fase da competição por conta da classificação do Campeonato Brasileiro no último ano.

Contra o Ceará, no último jogo da equipe, Luis Zubeldía poupou alguns jogadores por conta da sequência. Agora, volta com uma formação 4-4-2. A defesa é formada por Cédric, Ruan, Alan Franco e Wendell.

No meio de campo, algumas mudanças surgem. Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves e Luciano são os nomes. Matheus Alves retorna após ser desfalque na última partida, na qual cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque é formado por Lucas Ferreira e André Silva.

O São Paulo chega com o departamento médico cheio. O time não conta com Oscar, Pablo Maia, Lucas Moura, Calleri e Arboleda.

São Paulo volta a jogar no Morumbis após sequência fora de casa (Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo para enfrentar o Náutico

O São Paulo irá a campo com uma escalação formada por Rafael;Cédric, Ruan, Alan Franco, Wendell; Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Luciano; Lucas Ferreira, André Silva.