Lucas Moura e Oscar começam o Choque-Rei deste domingo no banco, por opção do técnico Zubeldía. Especula-se que a motivação para os medalhões do São Paulo começarem o clássico no banco é o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A escalação do Tricolor sem dois de seus maiores craques causou grande repercussão entre internautas que discutiram a decisão do técnico Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ Especialista responde se grama sintética causa mais lesões que a natural

Gramado sintético do Palmeiras tem histórico de lesões no São Paulo

No estádio do rival, o Tricolor tem uma lista de sete ocorrências de lesões no gramado sintético. Esta sina acompanha o São Paulo desde 2022. Naquele ano, em outubro, Miranda foi o primeiro caso quando sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O rompimento marcou o último jogo da carreira do zagueiro, que precisou passar por cirurgia e não se recuperou a tempo antes de se aposentar.

Entre outras lesões mais sérias, algo parecido aconteceu com Ferraresi e Galoppo. Os dois romperam ligamentos. Em outros casos registrados no Allianz, como Ferreira e Lucas Moura, foram lesões mais leves.

continua após a publicidade

No Allianz, o caso mais recente foi com Ferreirinha. Em 2024, sentiu a coxa esquerda. Inclusive, o jogador é dúvida para o jogo. Na rodada mais recente, foi quadro de dores na posterior da coxa direita. O time deve avaliar melhor no sábado (15/2).

➡️ Escalações de Palmeiras x São Paulo: técnicos poupam alguns titulares no clássico

Veja histórico de lesões do São Paulo no Allianz Parque

Miranda (ligamento colateral medial do joelho esquerdo) Ferraresi (ligamento cruzado anterior do joelho direito) Rafinha (tornozelo esquerdo) Galoppo (ligamentos do joelho esquerdo) Welington (tornozelo esquerdo) Lucas Moura (coxa esquerda) Ferreira (coxa esquerda)

Desde que a Fifa aderiu ao uso de tapetes sintéticos que imitam o gramado natural, em 2001, vários clubes migraram para esta alternativa. Além do Palmeiras, Botafogo (Nilton Santos), Atlético-MG (Arena MRV) e Athletico PR (Ligga Arena) também aderiram o modelo.