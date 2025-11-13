São Paulo envia ofício para CBF após acusação de racismo em jogo do Sub-20

O São Paulo enviou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a acusação de um possível caso de racismo sofrido pelo atleta Djhordney, do Sub-20, em jogo contra o Fortaleza. A partida aconteceu nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. A informação foi antecipada pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Lance!.

O Lance! apurou também que o pedido do São Paulo é que exista uma investigação por parte da entidade e que as pessoas envolvidas no caso também sejam ouvidas. O meia Djhordney, do São Paulo, informou que foi chamado "macaco" pelo atacante Rocco, nascido no Chile e que defende o Fortaleza. A CBF ainda não respondeu ao contato.

O fato ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo e interrompeu o jogo por cerca de cinco minutos. A informação também foi confirmada durante a transmissão da partida, feita pelo Sportv.

Entenda o que aconteceu

O São Paulo emitiu uma nota de repúdio após o caso nas redes sociais. O árbitro da partida, Paulo Vitor de Lima Pereira, chegou a aplicar o protocolo antirracista, mas o jogo foi retomado minutos depois. Nenhum jogador foi punido com cartões.

Na saída de campo, o zagueiro Andrade, do São Paulo, afirmou que companheiros de time ouviram o episódio racista.

— Não podemos mais admitir isso. Tem que sair daqui para a delegacia. A gente tem que ver o mais rápido possível. Não ouvi, mas meus amigos ouviram — relatou ao Sportv.

(Foto: Reprodução/ Sportv)

Veja a nota de repúdio do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube repudia, veementemente, o ato de racismo ocorrido contra o jogador Djhordney durante a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil Sub-20.

Não há espaço para o racismo no futebol nem em qualquer outro lugar da sociedade. O clube oferecerá todo o suporte necessário ao atleta e tomará as medidas cabíveis diante desse repugnante episódio de discriminação.

Fortaleza se posicionou

O Fortaleza também se posicionou sobre o assunto. Na nota, a equipe se solidarizou com o jogador do São Paulo e alegou que procurou o clube paulista para se desculpar:

O Fortaleza Esporte Clube se solidariza com o atleta Djhordney, camisa 8 do São Paulo, vítima de injúria racial na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Ainda durante a realização da partida, o Fortaleza procurou os representantes do São Paulo para se desculpar pela conduta de um atleta do Tricolor.

Clube referência por suas ações no combate contra o racismo, o Fortaleza reitera sua posição de enfrentamento ao preconceito, uma causa tão importante em nossa sociedade.