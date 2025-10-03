Entenda como Negrucci renasceu no São Paulo e passou a ser ‘coringa’ para Crespo

Felipe Negrucci teve seu papel reinventado no São Paulo. Revelado em Cotia e volante de origem, o jogador vivia um período de pouco espaço sob o comando de Luis Zubeldía, por exemplo. Com Hernán Crespo, o cenário passa a ser diferente.

Agora, aparece como uma "carta coringa". Nos dois jogos nos quais foi escalado pelo treinador, o jogador teve um papel diferente, improvisado na zaga.

Com um problema no setor, com três zagueiros lesionados (Tolói, Ferraresi e Alan Franco), Negrucci apareceu como uma alternativa para o sistema do argentino.

Sabe-se que Crespo gosta de jogar com três zagueiros, sistema no qual mais se adapta. Mas com uma escassez de opções, Negrucci surgiu como sua pedra preciosa no caminho. Contra o Fortaleza, por exemplo, fechou o trio com Sabino e Luiz Gustavo. Arboleda, neste jogo, estava suspenso.

Muito dessa "salvação" tem a ver com as características do volante. Aos 21 anos, é visto como um jogador polivalente, capaz de atuar tanto como primeiro e segundo volante. Na zaga, já havia se arriscado em algumas oportunidades ainda em Cotia, algo que foi resgatado por Hernán Crespo neste momento.

Sua solidez defensiva chama atenção. Como zagueiro central, principalmente. Inclusive, atuou desta forma contra o Fortaleza. Com Crespo, seus números se destacam. Em dois jogos como zagueiro titular, registrou 62 de 75 passes certos e 4 de 13 lançamentos longos completos. Finalizou uma vez para fora, recuperou 10 bolas, somou 1 desarme e 1 interceptação, cometeu 3 faltas e venceu 5 de 17 duelos. Os dados são do Sofascore.

Os números explicam. Agora, a tendência é que Negrucci se firme ainda mais com Crespo pensando na situação de alguns setores do time e na sequência da temporada. O Tricolor enfrenta o Palmeiras no domingo (5). Arboleda estará de volta, mas ainda existe uma dúvida quanto ao restante dos zagueiros que estão no departamento médico.

Negrucci está conquistando a confiança de Crespo (Foto: Jota Erre/AGIF)

Negrucci não teve espaço no começo do ano

No começo do ano, a situação de Negrucci era diferente. Mesmo em momentos nos quais o meio de campo era visto como problema, o atleta não recebia oportunidades. Inclusive, chegou até mesmo a ser sondado por equipes do exterior em alguns momentos.

Seu contrato com o São Paulo encerra na metade de 2026.