Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 07:35 • São Paulo (SP)

Galoppo ficou de fora de boa parte da última temporada por uma lesão no joelho e iniciou 2024 como uma espécie de “reforço caseiro” para o São Paulo. O meia argentino começou o ano prestigiado, mas perdeu espaço com Carpini após o “fico” de James Rodríguez.

A última aparição de Galoppo pelo São Paulo foi no dia 14 de fevereiro, no empate com o Santos. O argentino iniciaria a partida no banco de reservas, mas com a lesão de Moreira durante o aquecimento, ele foi titular no clássico.

Desde então, o argentino ficou no banco ou até mesmo fora da lista dos relacionados, como no caso da vitória sobre a Inter de Limeira. Com a reaparição de James Rodríguez e o limite de sete estrangeiros por partida no Paulistão, o camisa 14 ficou para trás na disputa por posição no meio-campo.

Galoppo em ação no clássico contra o Santos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Galoppo iniciou a temporada prestigiado, tendo balançado as redes contra o Mirassol e convertido uma das cobranças de pênalti diante do Palmeiras, pela Supercopa do Brasil.

