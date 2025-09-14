Crespo exalta grupo do São Paulo em meio a desfalques: ‘Família’

Hernán Crespo valorizou a atuação do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador precisou lidar com sete desfalques para o duelo: Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha, André Silva, Bobadilla e Luciano.

continua após a publicidade

O São Paulo teve mudanças na equipe. Crespo promoveu a entrada de Rafael Tolói na zaga, e no ataque, a dupla foi formada por Tapia e Dinenno. As trocas surtiram efeito, e o argentino marcou o primeiro gol com a camisa do Tricolor. O treinador destacou a personalidade do elenco.

— É um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, que se sacrificam pelo outro, muito generoso. Hoje tínhamos voltando Tolói, depois de uma lesão, Alisson igual, que voltou de lesão, Marcos Antônio, Arboleda, foi o segundo jogo de titular de Tapia e Dinenno pela lesão de Ferreirinha. Todas essas situações foram absorvidas pelo grupo, por quem tem jogado recentemente — disse o treinador em entrevista coletiva no MorumBis.

continua após a publicidade

Treinador destacou a força do elenco (Foto: Alan Morici/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

'Família'

O São Paulo vira a chave e começa a pensar no planejamento para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (18), o Tricolor enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição internacional.

A tendência é que Crespo ainda não conte com todos os titulares para o duelo. O treinador minimizou o problema, voltou a elogiar o grupo, e declarou que a força do São Paulo está na união dos jogadores.

continua após a publicidade

— Essa vitória fala sobre o grupo, um grupo forte, que se sacrifica pelo outro, isso foi mais do que uma vitória. Esse grupo pode oscilar, mas a gente vai lutar, esse grupo é como uma família, depois o que vai acontecer não sei, mas todos se ajudam. Wendell teve uma lesão, mas estava aí, continuou lutando. É um grupo fantástico — concluiu o treinador do Tricolor.