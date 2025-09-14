Enzo Díaz sofre entorse e preocupa São Paulo para a Libertadores

Enzo Díaz saiu no intervalo da vitória do São Paulo sobre o Botafogo, neste domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o clube divulgou que o lateral foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo.

O argentino vira dúvida no São Paulo às vésperas de uma decisão pela Libertadores. Na quinta-feira (18), o Tricolor encara a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. O diagnóstico contraria a previsão de Crespo, que um pouco antes do anúncio, afirmou que Enzo Díaz não perderia o duelo.

— Eu sabia que ele tinha problemas, acho que foi uma contusão, mas não sei se foi no joelho. Enzo não vai parar, ele vai ter condições de jogar. Wendell sofreu uma lesão e voltou, sentiu o adutor um pouco mais duro, sempre há riscos. Não sei o que aconteceu com o campo, mas não está regular, não é como gostamos de jogar. Não é culpa do campo, mas ele jogou com muito coração, ficou dentro até o final. Esperamos que não seja grave — disse o treinador do São Paulo em entrevista coletiva

Enzo Díaz sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e saiu no intervalo do duelo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Outra dor de cabeça

O São Paulo convive com outro problema na lateral-esquerda. Além da lesão de Enzo Díaz, Wendell sofreu um desconforto no adutor esquerdo. Em agosto, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa, e volta a ser preocupação no Tricolor.

Neste domingo (14), o São Paulo teve sete desfalques para o duelo: Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha, André Silva, Bobadilla e Luciano. A tendência é que Wendell e Enzo Díaz sejam reavaliados durante a semana para confirmar se terão condições de enfrentar a LDU.