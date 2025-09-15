O São Paulo ganhou um 'reforço' pensando na sequência da temporada. Dinenno, que chegou ao Morumbis em junho, marcou pela primeira vez com a camisa do Tricolor na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (14).

continua após a publicidade

A boa atuação do atacante ocorre em meio a uma crise no elenco do São Paulo. Calleri e André Silva estão lesionados, e Crespo sofre para encontrar um substituto. A diretoria do Tricolor chegou a negociar com Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas não conseguiu êxito.

Por isso, a esperança de ter Dinenno em boa forma para o restante da temporada é algo que deixa Crespo com esperança. O atacante argentino quebrou um jejum de mais de um ano sem marcar, a última vez havia sido em agosto do ano passado, no empate por 2 a 2 com o Vitória. O centroavante sofreu uma lesão ligamentar e ficou 252 dias fora dos gramados.

continua após a publicidade

— Dinenno trabalha muito para voltar e pegar ritmo. É o São Paulo, não é fácil. Há uma competição: André Silva joga bem, Luciano joga bem, Rigoni voltou hoje. É um grupo que sabe apoiar aqueles que estão jogando menos, porque a força está no coletivo. Todos se sacrificam muito, têm vontade e coragem para jogar. Um ajuda o outro, e isso torna mais fácil chegar em um grupo assim — disse Crespo em entrevista coletiva no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Dinenno foi decisivo na vitória do São Paulo sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro,e marcou após um ano (Foto: Alan Morici/AGIF)

Números de Dinenno contra o Botafogo

58 minutos jogados 1 gol 1 finalização no gol 7/7 passes certos (100%) 1/1 passe longo certo 3/7 duelos ganhos 1 falta sofrida 1 desarme Nota Sofascore 7.1

* Dados levantados pelo SofaScore

Próximo jogo

Dinenno e o Tricolor terão um compromisso decisivo para a temporada. Na quinta-feira (18), o São Paulo encara a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida está marcada para às 19h (de Brasília).