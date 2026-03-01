Decisão da arbitragem em Palmeiras x São Paulo causa revolta: 'Inacreditável'

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste domingo (1), em jogo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista. No segundo tempo, uma decisão da árbitra Daiane Muniz causou revolta nas redes sociais.

Aos seis minutos da segunda etapa, Lucas Moura chutou uma bola para dentro da área, e a bola bateu no braço de Gustavo Gómez. Os jogadores do Tricolor Paulista pediram pênalti, mas a árbitra não marcou, e o VAR não interferiu.

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com o lance polêmico em Palmeiras x São Paulo. Veja a jogada e a repercussão abaixo:

Veja repercussão e polêmica

Onde assistir Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.