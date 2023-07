Maior contratação do São Paulo na temporada, James Rodríguez trabalhou pela primeira vez no CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira (31). O astro colombiano realizou exames no Hospital Albert Einstein na parte da manhã. E depois se apresentou ao técnico Dorival Júnior para conhecer funcionários, colegas de elenco e outros membros da comissão técnica.



Em seguida, James fez um tour para conhecer as instalações. Para finalizar o primeiro dia no São Paulo, o colombiano passou por avaliações dos profissionais do Reffis, padrão na chegada de novos jogadores.