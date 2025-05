Luciano foi direto sobre as reclamações por parte da comissão técnica e presidente do Grêmio após a penalidade marcada no jogo do São Paulo, na noite deste sábado (17). O Tricolor saiu com a vitória, por 2 a 1, após André Silva converter.

O pênalti foi marcado após Luciano ser derrubado dentro da área. O VAR foi acionado para revisar uma possível falta de Arboleda sobre Jemerson no início da jogada, mas não identificou irregularidade. A marcação gerou protestos por parte do Grêmio, com manifestações de jogadores após o apito final.

Luciano, camisa 10 do São Paulo e protagonista do lance, comentou a polêmica e sugeriu que, quando a decisão favorece o Tricolor, as críticas costumam ser mais intensas.

- É até difícil falar, quando é contra o São Paulo... Meu Deus do céu. O toque existiu, o juiz marcou. Teve o toque, cai na área, é pênalti. Eles tem o direito de reclamar quando realmente não acontece. Quando acontece, eles não podem ficar falando muito - disse Luciano.

- Eu falei para ele que teve contato. Eles estavam pedindo a falta, viram no VAR que não teve nada. Se eu senti o toque na minha perna e caí... - completou o camisa 10.

Luciano se posicionou sobre lance polêmico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo?

Nos embalos de sábado à noite, São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Aravena abriu o placar para o Imortal, após um deslize de Pablo Maia. No segundo tempo, com apenas três minutos, Arboleda empatou de cabeça.

Quase no fim do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor Paulista. André Silva ficou responsável e deu a vitória para o time da casa.

➡️André Silva decide de pênalti, e São Paulo vence o Grêmio pelo Brasileirão

Na tabela, o São Paulo chegou a nona colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, o Grêmio está em 17º, na zona de rebaixamento, com nove pontos.