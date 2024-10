Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 08:24 • São Paulo (SP)

Fora dos planos de Luis Zubeldía, o lateral-direito colombiano Orejuela e o volante equatoriano Jhegson Méndez participaram normalmente dos treinamentos do São Paulo no CT. A imagem, publicada pelo argentino Galoppo, chamou a atenção dos torcedores tricolores.

A dupla voltou a trabalhar com o restante do elenco são-paulino no meio deste ano. Eles retornaram de empréstimo e aguardam a definição de seus futuros no clube paulista.

Orejuela foi contratado pelo São Paulo em 2021, vindo do Cruzeiro, mas nunca se firmou como titular na posição. O lateral, que tem contrato até o início de março, entrou em campo apenas 23 vezes neste período e chegou a ser emprestado quatro vezes, para Grêmio, Athletico-PR, Ceará e Independiente Medellín, da Colômbia.

O colombiano custou cerca de R$ 13,5 milhões ao São Paulo, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador.

Méndez estava emprestado ao Elche, da Espanha, mas disputou só quatro partidas pela equipe. O volante chegou ao time paulista no início do ano passado, mas nunca despontou, ficando fora dos planos da comissão técnica. No entanto, o jogador tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025.

