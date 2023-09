O São Paulo pode conquistar o título inédito da Copa do Brasil neste domingo (24). Após derrotar o Flamengo por 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã, o Tricolor tem a vantagem do empate para se consagrar campeão. O jogo de volta acontece às 16h, no Morumbi. Diante de sua torcida, que já esgotou os ingressos para a decisão, a equipe são-paulina pode chegar à sua 21ª taça conquistada no Cícero Pompeu de Toledo.