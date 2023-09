CONFIRA OS JOVENS DO FLAMENGO QUE PODEM SE DESTACAR:



1️⃣ MATHEUS CUNHA - O goleiro do Flamengo assumiu a titularidade da equipe devido ao mau momento de Santos no início da temporada. Em 36 partidas disputadas em 2023, o camisa 25 sofreu 32 gols, mas não foi vazado em 16 ocasiões. O atleta de 22 anos talvez esteja com sua vaga ameaçada, uma vez que Rossi fez sua estreia diante do Goiás e poderia se manter no time.



2️⃣ WESLEY - O jovem de 20 anos aproveitou as lesões do elenco para assumir a vaga de titular absoluto da lateral-direita. Em 2023, o jogador fez 41 partidas na equipe profissional, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. O atleta também é questionado por conta de seu desempenho defensivo e, assim como Matheus Cunha, vê sua vaga ameaçada devido a volta de Matheuzinho, que atuou durante os 90 minutos contra o Goiás pela primeira vez desde que diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna esquerda.



3️⃣ VICTOR HUGO - Utilizado desde o ano passado, o meia vem emplacando uma sequência de jogos na equipe titular nas últimas rodadas do Brasileirão, embora nem sempre tenha tido esse status. O atleta aproveita as ausências de Arrascaeta e Pulgar, que perderam algumas partidas por lesões, para se consolidar no time. Em 38 jogos, o jovem de 19 anos tem três gols e duas assistências.