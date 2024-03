(Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 11:00 • São Paulo (SP)

Eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulistão, o São Paulo vive sua primeira grande crise na temporada. Com mais de duas semanas livres após a queda, a diretoria não deve demitir o técnico Tiago Carpini.

O Tricolor aguarda o sorteio para saber o grupo e os adversários na Libertadores. A primeira partida pós-eliminação no Paulistão será pela competição continental, na primeira semana de abril.

Visando a Libertadores, Carpini não contará com algumas de suas principais peças do elenco nos próximos treinos, como Rafael, Ferraresi, Arboleda, Bobadilla, Pablo Maia e James Rodríguez. Os seis atletas estarão à disposição de suas seleções no período da Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (18) até o dia 26 de março.

Com apoio do elenco e diretoria, Carpini terá a missão de reconquistar a confiança da torcida, que vaiou o treinador no Morumbis após a eliminação no Morumbis. Durante entrevista coletiva, o treinador do São Paulo afirmou que a equipe precisa seguir em frente.

- É seguir trabalhando, com convicção naquilo que está sendo desenvolvido. Nós entendemos as críticas, mas precisamos olhar para frente, para os próximos objetivos. Vamos continuar trabalhando, potencializando coisas boas e corrigindo os erros - disse o técnico após o jogo contra o Novorizontino.

O período sem jogos servirá para Carpini promover ajustes táticos na equipe e recuperar fisicamente seus atletas visando a estreia na Libertadores, que pode definir a permanência do treinador no São Paulo.