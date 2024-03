Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 17/03/2024 - 22:29 • São Paulo (SP)

Após a eliminação para o Novorizontino dentro do Morumbis pelo Paulistão, o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, que chegou a ser chamado de burro no estádio, disse que entende a frustração da torcida tricolor.

- Entendemos a frustração do torcedor, que é a mesma que a nossa e de todos no vestiário. É só o começo do trabalho. A eliminação é dura, o torcedor fez sua parte, mas não conseguimos o objetivo, que era o de todos nós - disse o treinador.

Apesar da insatisfação da torcida, o treinador afirmou que se sente confiante e preparado para a sequência da temporada do São Paulo.

- Não cheguei aqui à toa, venho evoluindo a cada dia, construindo uma trajetória. As mudanças (substituições) foram as tomadas de decisões do momento, gostaria de ter mexido antes, mas eu só tinha duas paradas. Tentei deixar o time mais ofensivo para criar as situações finais que criamos - continuou Carpini.

James Rodríguez, que entrou no segundo tempo, ficou de fora das cobranças de pênalti do Tricolor. Foram seis cobranças e o São Paulo perdeu duas, com Michel Araújo e Diego Costa. O treinador explicou o motivo de o colombiano ficar de fora.

- Em relação aos pênaltis, nós temos um relatório do que trabalhamos na semana com o percentual de cada um, mas no dia a gente também ouve o feedback do atleta, por estar seguro ou não, e temos que levar isso em conta também, se o atleta está à vontade ou não. (Ele não pediu para não bater). Só que outros atletas se manifestaram antes sobre bater, esperamos a manifestação dos atletas e seguimos assim. Gostaria de exaltar a personalidade do Diego, que quis bater. Erramos todos e caímos de pé, convictos com o que foi feito - completou Carpini.