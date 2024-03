Jornalista critica ausência de James Rodríguez em cobrança de pênaltis do São Paulo: ‘Injustificável’

James Rodríguez atua pelo São Paulo desde 2023 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 21:10 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi derrotado nos pênaltis pelo Novorizontino neste domingo (17), e está fora da semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, a ausência de James Rodríguez na cobranças de pênalti foi questionada, inclusive pelo jornalista João Paulo Cappellanes, que comentou sobre em suas redes sociais.

- James não ter batido pênalti é uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente no futebol brasileiro! - soltou o comentarista.

O São Paulo e o Novorizontino finalizaram o tempo normal em 1 a 1, com gols de Rômulo e Ferreirinha. O Tigre do Vale fez 5 a 4 no Tricolor, e avançou para as semifinais do torneio.