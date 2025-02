Zubeldía pode ter série de desfalques no São Paulo para o mata-mata do Paulistão

A fase do São Paulo está longe de ser boa e, para completar a dor de cabeça que o técnico Luis Zubeldía tem nesta última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista em que briga pela ponta do grupo, ainda precisará colocar na balança e ver quem vale a pena escalar contra o São Bernardo, já que tem vários pendurados. O duelo está marcado para domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no ABC.

A dúvida é porque o goleiro Rafael, os zagueiros Alan Franco e Sabino, o lateral-esquerdo Enzo Díaz e os atacantes Calleri e André Silva têm dois cartões amarelos cada um. Ou seja, um terceiro amarelo neste final de semana pode deixar uma peça importante fora das quartas de final do Estadual.

Segundo o regulamento do Campeonato Paulista, os cartões serão zerados na fase das quartas de final, no entanto, se um jogador pendurado for advertido com um terceiro amarelo ou for expulso na última rodada da fase de grupos, ele terá que cumprir suspensão no mata-mata.

O que o time precisa para decidir as quartas em casa?

As quartas de final do Campeonato Paulista são disputadas em jogo único. Para garantir o mando de campo, em um cenário ideal, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no domingo (23), no estádio Primeiro de Maio.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos, enquanto o Novorizontino, vice-líder do grupo, tem 15. O adversário ainda tem um compromisso na fase de grupos, contra o Botafogo-SP, no mesmo dia.

Outra possibilidade para o São Paulo garantir a liderança é o Novorizontino não vencer. Em caso de empate, o Tricolor não precisaria somar pontos adicionais, já que possui uma vitória a mais que o concorrente direto.