Vitória x São Paulo – Palpites, análise e odds (11/04)

O Barradão recebe neste sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão 2026, um confronto entre equipes em situações opostas na tabela. O Vitória, 14º colocado com 11 pontos em nove jogos, tenta usar o fator casa para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o São Paulo chega como vice-líder, com 20 pontos em dez rodadas, embalado pela goleada por 4 x 1 sobre o Cruzeiro e pela vitória na estreia da Copa Sul-Americana contra o Boston River.

O cenário impõe pressões distintas. Para o Leão da Barra, o saldo negativo de cinco gols e o desempenho ruim fora de casa acendem o alerta. Já o Tricolor Paulista precisa manter a perseguição ao líder Palmeiras, que soma 25 pontos, o que exige regularidade mesmo longe do MorumBIS. A análise indica um duelo equilibrado entre a força do mandante em Salvador e a consistência do visitante ao longo da temporada.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Vitória vive uma campanha de altos e baixos. Em casa, o aproveitamento é de 75%, com três vitórias em quatro jogos: 2 x 0 sobre o Remo, 2 x 0 diante do Atlético-MG e 1 x 0 contra o Mirassol. A única derrota como mandante foi para o Flamengo, por 2 x 1.

Fora de Salvador, o desempenho cai drasticamente. O time ainda não venceu como visitante, acumulando três derrotas (5 x 1 para o Palmeiras, 2 x 0 para o Grêmio e 3 x 0 para o Cruzeiro) e dois empates. Os 12 gols sofridos longe do Barradão representam a maior parte dos gols contra na competição.

Apesar disso, a equipe de Jair Ventura mostra capacidade de reação. Após a goleada sofrida para o Cruzeiro, voltou a pontuar com empate diante da Chapecoense e, no meio de semana, goleou o Juazeirense por 4 x 1 pela Copa do Nordeste, resultado que pode elevar a confiança do elenco.

O São Paulo chega em momento positivo. A vitória por 4 x 1 sobre o Cruzeiro, com destaque para Ferreirinha e Calleri, recolocou o time na vice-liderança após uma breve oscilação. Na Sul-Americana, mesmo com equipe alternativa, venceu o Boston River por 1 x 0 fora de casa.

A campanha tricolor é sólida: seis vitórias, dois empates e duas derrotas. A defesa é a melhor da competição, com apenas sete gols sofridos, enquanto o ataque tem 15 gols, liderado por Calleri, vice-artilheiro do campeonato.

Um ponto de atenção é o calendário. Com compromisso pela Sul-Americana na semana seguinte, o técnico Roger Machado precisa gerir o elenco, mas a preservação de titulares no meio de semana indica força máxima no Barradão.

Outros palpites para Vitória x São Paulo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico geral favorece amplamente o São Paulo. Em 48 confrontos oficiais entre os clubes, o Tricolor venceu 33 vezes, contra nove vitórias do Vitória e seis empates. Mesmo jogando em Salvador, o time paulista mantém vantagem: em 24 jogos no Barradão e em outros estádios da capital baiana, foram 13 vitórias do São Paulo, dois empates e nove triunfos do Leão.

Nos encontros mais recentes pelo Brasileirão, o domínio são-paulino se confirma. Na última rodada da Série A 2025, o São Paulo venceu o Vitória por 2 x 1 no Barradão, em partida decisiva para a permanência do time baiano na elite. No primeiro turno daquela temporada, o Tricolor já havia vencido por 2 x 1 no MorumBIS.

Considerando os últimos cinco confrontos entre os clubes em todas as competições, o São Paulo venceu quatro e empatou um. A média de gols nesses jogos ficou em torno de três por partida, e o mercado de "ambas as equipes marcam" se confirmou em mais da metade das vezes.

Notícias de Vitória x São Paulo

Vitória

O Vitória terá problemas sérios no elenco para receber o São Paulo. O zagueiro Camutanga sofreu uma fratura no pé durante o empate com a Chapecoense, na décima rodada, e ficará afastado por cerca de seis meses. O lateral Ramon cumpre suspensão automática após acumular três cartões amarelos. O zagueiro Edenilson recebeu cartão vermelho direto contra a Chapecoense, ao derrubar um atacante adversário em lance claro de gol, e também está fora.

A boa notícia é o retorno de Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas, que cumpriram suspensão na rodada anterior e estão à disposição para o confronto no Barradão. Ambos são peças fundamentais no meio-campo titular de Jair Ventura.

O departamento médico do Vitória é uma das maiores preocupações da temporada. Além de Camutanga, o clube tem uma lista extensa de jogadores em recuperação: o volante Dudu (cirurgia na coluna, fora do restante da temporada), o zagueiro Edu (ruptura do tendão de Aquiles, fora do ano), o atacante Marinho (lesão na posterior da coxa), o centroavante Pedro Henrique (lesão no cotovelo), os laterais Mateus Silva e Jamerson, o zagueiro Ricielli (panturrilha) e o atacante Renzo López (coxa).

Claudinho e Rúben Ismael também seguem fora desde 2025. São mais de dez jogadores afastados no total. A pressão da torcida organizada sobre o técnico Jair Ventura aumentou após o empate em Chapecó, com pedidos públicos de demissão.

Escalação provável do Vitória (3-5-2): Lucas Arcanjo; Neris, Cacá e Luan Cândido; Nathan, Emmanuel Martínez, Gabriel Baralhas, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo

Do lado do São Paulo, o cenário é mais positivo. O técnico Roger Machado preservou os principais jogadores na terça-feira, contra o Boston River, justamente para ter força máxima no Barradão. Calleri, Luciano e Sabino ficaram em São Paulo e não viajaram ao Uruguai. O centroavante argentino sofreu um choque na cabeça contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio, cumprindo protocolo de concussão, mas os exames não detectaram alterações e ele deve estar apto para sábado.

Luciano e Sabino apresentaram sobrecarga na panturrilha direita após o jogo contra o Cruzeiro e foram tratados no REFFIS Plus do clube. A tendência, segundo o próprio Roger Machado, é que todos estejam fisicamente disponíveis para a partida. O zagueiro Alan Franco, ausente nas duas últimas rodadas por dores na panturrilha, voltou a treinar com o grupo e pode ser opção no banco.

Os desfalques confirmados são o atacante Lucas Moura, em recuperação de fratura nas costelas, e o atacante Lucca, com dores na coxa. O zagueiro Arboleda tem situação indefinida no clube após ter viajado ao Equador sem autorização da diretoria. Ryan Francisco, que se recupera de cirurgia no joelho, participou de treinos completos e pode ser relacionado.

Escalação provável do São Paulo (4-4-2): Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Ferreirinha; Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Vitória x São Paulo

Jogador destaque · Vitória Erick 1 Gol no Brasileirão 2026, marcando na vitória de 2 x 0 sobre o Atlético-MG em casa 2 Assistências na Série A, líder do Vitória neste fundamento 9 Jogos disputados na temporada, titular absoluto no sistema de Jair Ventura 75% Aproveitamento do Vitória em casa, setor onde Erick mais produz Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 6 Gols no Brasileirão 2026, vice-artilheiro da competição 2º Posição na artilharia da Série A, atrás apenas de Vinicius (Grêmio) 10 Jogos disputados no Brasileirão, presente em todas as rodadas 4 Gols nos últimos cinco jogos da Série A, incluindo pênalti contra o Cruzeiro

Os Técnicos

Jair Ventura comanda o Vitória desde o início da temporada e tem conseguido extrair bons resultados dentro do Barradão. O treinador é conhecido pelo pragmatismo tático e pela capacidade de organizar equipes defensivamente, características que fizeram do Vitória um time difícil de ser batido em casa. Sob seu comando, o Leão tem alternado entre o 3-5-2 e o 3-4-3, buscando solidez na defesa e velocidade nas transições.

A pressão sobre Jair, porém, cresceu após o empate em Chapecó: a principal torcida organizada pediu publicamente sua demissão. O grande desafio nesta rodada será reconstruir a defesa após as perdas de Camutanga, Ramon e Edenilson, contando com um elenco que acumula mais de dez nomes no departamento médico.

Roger Machado assumiu o São Paulo no início do Brasileirão após a saída de Hernán Crespo, que comandou o time no Paulistão. O treinador gaúcho imprimiu uma identidade ofensiva ao Tricolor, com posse de bola qualificada e movimentação constante no setor de ataque.

O 4-3-3 é a formação preferida, com liberdade para os meias avançarem e os pontas inverterem posição. Os resultados falam por si: o São Paulo é o segundo melhor time da competição e tem a segunda melhor defesa, com sete gols sofridos em dez jogos.

Análise Tática

O Vitória deve adotar o esquema 3-5-2, formação que tem sido a base do trabalho de Jair Ventura. Com três zagueiros e dois alas, o time busca superioridade numérica no meio-campo e aposta na velocidade de Erick e Matheuzinho para criar jogadas pelos corredores. Renato Kayzer atua como referência na área, recebendo cruzamentos e disputando bolas aéreas.

O ponto fraco dessa formação está na transição defensiva. Quando os alas avançam, as costas dos três zagueiros ficam expostas. Com as ausências de Camutanga e Ramon no setor defensivo, a recomposição pode ser mais lenta, mesmo com o retorno de Emmanuel Martínez e Baralhas ao meio-campo. O São Paulo pode explorar esses espaços com a velocidade de Ferreirinha e os movimentos de Luciano entre as linhas.

O Tricolor de Roger Machado deve manter seu 4-4-2 habitual, com Bobadilla e Danielzinho formando a dupla de volantes e Marcos Antônio com liberdade para avançar pelo corredor. A dupla Calleri e Luciano se complementa bem: enquanto o argentino fixa a marcação central, Luciano se movimenta pelos lados para criar superioridade numérica.

A vulnerabilidade do São Paulo pode estar na bola aérea e nas jogadas de bola parada. O Vitória tem boa estatura nos setores defensivo e ofensivo, e o Barradão costuma pressionar o adversário em cobranças de escanteio e faltas laterais. Se o time da casa explorar esse caminho, pode encontrar brechas na defesa tricolor, que já sofreu gols de cabeça em mais de uma oportunidade nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para Vitória x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Vitória 1 x 2 São Paulo O São Paulo chega ao Barradão como vice-líder do Brasileirão, embalado por duas vitórias consecutivas. A goleada por 4 x 1 sobre o Cruzeiro e o triunfo na estreia da Sul-Americana mostram um time confiante e em pleno funcionamento ofensivo. Calleri, vice-artilheiro da competição, e Ferreirinha, que marcou um hat-trick na última rodada, formam um ataque difícil de ser contido. O Vitória, por sua vez, terá de lidar com três desfalques pesados na defesa: Camutanga (fratura no pé), Ramon e Edenilson (suspensões). A necessidade de improvisar na zaga fragiliza o setor mais sensível da equipe para encarar um adversário com a melhor defesa do campeonato e um ataque liderado pelo vice-artilheiro da competição. Ainda assim, o fator Barradão e a tradição do Leão como mandante garantem que o time não será presa fácil. O Vitória tem aproveitamento de 75% em casa , com três vitórias em quatro jogos e apenas dois gols sofridos como mandante

, com três vitórias em quatro jogos e apenas dois gols sofridos como mandante O São Paulo venceu os últimos quatro confrontos diretos contra o Vitória, incluindo o jogo mais recente no Barradão (2 x 1 em dezembro de 2025)

diretos contra o Vitória, incluindo o jogo mais recente no Barradão (2 x 1 em dezembro de 2025) Calleri soma seis gols em dez jogos no Brasileirão, média de 0.6 por partida, e é o vice-artilheiro da Série A

no Brasileirão, média de 0.6 por partida, e é o vice-artilheiro da Série A O Vitória terá Camutanga, Ramon e Edenilson fora por lesão e suspensão, além de mais de dez jogadores no departamento médico

Resumo dos palpites do Lance para Vitória x São Paulo