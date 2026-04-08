Conselho do São Paulo inicia votação que pode expulsar envolvidos no caso camarotes

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu para iniciar a votação que pode expulsar Mara Casares e Douglas Schwartzmann do quadro de sócios do clube. A reunião aconteceu na noite desta quarta-feira. A votação começa a partir das 22h (de Brasília) e será encerrada às 17h desta quinta.

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O Lance! esteve presente para acompanhar os principais detalhes deste encontro. A acusação abriu os trabalhos com as falas de Marcelinho e Caio, conselheiros, cada um com cerca de 10 minutos, dentro do previsto. Em seguida, a defesa teve espaço ampliado: 20 minutos para Mara e outros 20 para Douglas.

A advogada de Mara manteve a linha já conhecida, reforçando os mesmos argumentos apresentados anteriormente. Já a fala da própria Mara adotou um tom mais emocional, destacando sua relação histórica com o clube. "Criei meus filhos dentro do clube, vivo o clube" e "dediquei minha vida ao clube" foram algumas das declarações.

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Douglas, por sua vez, trouxe um discurso mais combativo. Reconheceu o uso de "expressões inadequadas", mas negou qualquer confissão: "não confessei nada". Também afirmou ter sido alvo de "linchamento nunca antes visto" e disse ser "vítima de armação". Em tom crítico, fez distinção em relação à postura de Mara e afirmou não parabenizar a comissão de ética. Ao rebater Caio Forjaz, classificou sua atuação como "covardia e desespero".

Conselheiros comentam o assunto

Caio Forjaz atendeu a imprensa após o término da reunião. O conselheiro opinou sobre o posicionamento da dupla.

— O áudio é irrefutável. A defesa deles não produziu nenhuma prova demonstrando qualquer mácula nos áudios. A Mara confessou que o áudio é legal, é legítimo, que é verdadeiro. Não há outra saída a não ser a eliminação deles do Conselho. Se os conselheiros do São Paulo hoje não eliminarem o Douglas, é pra fechar as portas. Aí é pra perder toda a credibilidade e são todos cúmplices caso isso aconteça — disse.

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Luiz Braga, relator da comissão de ética do São Paulo, também se posicionou e recomendou a expulsão da dupla.

— Estamos nesse processo há três meses, foram 90 dias das pessoas desconfiando da nossa idoneidade, achando que iriamos engavetar. Entretanto, nós fizemos o que entendemos ser o justo, o correto. Fizemos aquilo que todos esperavam que fizéssemos, nada além da justiça. Eles (Mara e Douglas) tentaram desqualificar o nosso relatório. Os argumentos que eles usaram agora no final foram ridículos, não tem outra palavra. Argumentos mentirosos — completou.

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Entenda como funciona a votação

A votação será secreta e realizada de forma eletrônica. Os conselheiros poderão votar entre a noite do dia 8 e a tarde do dia 9, por meio de um sistema online disponibilizado pelo clube.

Apesar das recomendações, os conselheiros ainda poderão sugerir alterações em algumas punições, especialmente nos casos relacionados à dosimetria das suspensões. Já a penalidade de eliminação não permite ajustes: neste caso, resta apenas aprovar ou rejeitar a medida.

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

Douglas Schwartzmann coordenava as categorias de base do São Paulo em Cotia (Foto: Arquivo Lance!)

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