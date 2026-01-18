Dorival x Crespo: clássico reúne os últimos técnicos campeões pelo São Paulo

O Majestoso deste domingo (18) coloca frente a frente Dorival Júnior e Hernán Crespo, os dois últimos treinadores campeões pelo São Paulo. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Em sua segunda passagem pelo Tricolor, Hernán Crespo foi o treinador do título paulista de 2021, conquistado sobre o Palmeiras na decisão. A taça encerrou um jejum de nove anos sem conquistas do São Paulo.

Apesar da conquista, Crespo não resistiu à sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. O São Paulo passou por outros treinadores, como Rogério Ceni, até a chegada de Dorival Júnior, em 2023.

O técnico alcançou os melhores resultados pelo São Paulo desde a saída de Crespo. Naquele ano, o Tricolor alcançou a conquista inédita da Copa do Brasil, após eliminar Palmeiras, Corinthians e superar o Flamengo na decisão.

Em 2024, esteve no comando do São Paulo no título da Supercopa Rei, no Mineirão. Na ocasião, o Tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis. O sucesso credenciou Dorival Júnior a assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira.

Crespo e Dorival Júnior construíram trajetórias de sucesso no Tricolor Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/via Gazeta Press)

Encontro

O técnico argentino retornou na última temporada, após a saída de Zubeldía. No mesmo período, Dorival Júnior assumiu o comando do Corinthians, e desde então os rivais se enfrentaram em dois Majestosos.

No primeiro turno do Brasileirão 2025, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, no MorumBis, com dois gols de Luciano. No returno, o Timão venceu o Tricolor por 3 a 1, na Neo Química Arena.