Com a vitória sobre o San Lorenzo, o São Paulo avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana e aguarda a definição do seu adversário nesta fase: LDU (EQU) ou Ñublense (CHI). A partida de ida está marcada para ocorrer entre os dias 22 e 24 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer entre os dias 29 e 31 do mesmo mês.