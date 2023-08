O São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0, reverteu o placar do jogo de ida e avançou de fase na Copa Sul-Americana. O Tricolor pressionou os argentinos durante todo o primeiro tempo e abriu o placar com Calleri, em lance de bola parada. Na segunda etapa, Luciano marcou para definir a classificação do clube do Morumbi para as quartas de final da competição. Além da dupla de ataque, Rodrigo Nestor fez grande partida, com direito a assistência. Veja as notas do Lance!.