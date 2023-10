Dorival Júnior explicou a escalação diferenciada do São Paulo no empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, e justificou o que está por trás da ausência de vitórias da equipe em jogos disputados fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão foi disputada em Curitiba, na Ligga Arena.