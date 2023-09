O São Paulo venceu a LDU (EQU) por 1 a 0 no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis por 5 a 4. Desde o primeiro minuto de partida, os equatorianos fizeram a famosa 'cera', desperdiçando tempo para esfriar o jogo. Tal situação incomodou o técnico Dorival Júnior, que deu sua opinião sobre esse comportamento em entrevista coletiva. O treinador afirmou que este é um comportamento especialmente do sul-americano e sugeriu que o tempo fosse cronometrado, como acontece no basquete.