Na sequência, Dorival negou que a logística para chegada em Belo Horizonte tenha atrapalhado o time. O São Paulo saiu de Quito, no Equador, e chegou à capital mineira apenas na noite do último sábado (26), menos de 24 horas antes do jogo diante do Coelho. O técnico voltou a defender a ideia de que nenhum fator externo influenciou tanto para o resultado quanto a própria atuação da equipe e disse que a derrota precisa servir de exemplo.