Gustavo, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, começou dublando a reclamação de Renato Augusto com Luciano. O atacante chutou a bandeirinha de escanteio do Corinthians, o que deu origem à confusão. Em seguida, o dublador mostrou o que falou o técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogador do São Paulo.