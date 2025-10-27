Discurso sobre 'vida' e Luciano: como foram os bastidores da vitória do São Paulo

O São Paulo encerrou um jejum incômodo de três jogos sem vencer contra o Bahia neste final de semana. Em uma vitória por 2 a 0 no Morumbis, o clube divulgou os bastidores do resultado, com discursos de Lucas Moura, Luciano e Luiz Gustavo.

Luciano, camisa 10, foi autor do gol que abriu o placar e chegou aos 100 marcados pelo Tricolor. Após a partida, no vestiário, discursou sobre o feito. O atleta também recebeu uma camisa especial comemorando a marca.

- Agradecer não só vocês, mas a todos os treinadores e jogadores. Cem gols não é para qualquer um, ainda mais em um clube gigante como esse aqui - discursou Luciano.

Discurso sobre "vida"

Na preleção, Lucas Moura e Luiz Gustavo - que tem postos de capitães no elenco -, costumam assumir as palavras para motivar a equipe. Luiz Gustavo, que neste ano enfrentou um quadro delicado de saúde após um tromboembolismo pulmonar, fez um discurso falando sobre "vida". Ele destacou a fase do clube e as reações que este momento estava trazendo.

- Em todo jogo, o tempo passa e a gente faz as mesmas coisas. Hoje quero falar sobre a vida. A vida faz a gente estar bem e jogar futebol. Nossa família está sofrendo, ninguém sabe o que vai acontecer no jogo, se a gente vai ser xingado, se vai ou não ficar no clube. Isso que está valendo agora. Vamos falar a verdade, podemos mudar esse momento. Ter humildade, colocar a "bunda" no chão, os caras estão vivendo um momento melhor que a gente. Mas vamos merecer, cada um aqui, vamos merecer - disse Luiz Gustavo.

Lucas Moura também completou. Antes da partida contra o Bahia, falou sobre o momento do adversário até então e sobre a importância que o resultado teria para o São Paulo.

- Fazer nosso trabalho em casa, nosso dever de casa. Três pontos, não tem conversa, tudo nosso. Intensidade, agressividade, o tempo todo. Os caras têm que saber que hoje não vai ter como - completou Lucas Moura.

Luciano marcou um gol e deu uma assistência contra o Bahia. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo fez um primeiro tempo de manual, abriu 2 a 0 em cima do Bahia e segurou o resultado até o apito final na noite deste sábado (25), no Morumbis. O time comandado por Hernán Crespo voltou a vencer após três derrotas seguidas no Brasileirão e contou com um show do atacante Luciano, que marcou seu 100º gol pelo Tricolor e entrou no top-20 de maiores artilheiros do clube.

Além do camisa 10, Bobadilla marcou o segundo gol do São Paulo, após uma linda assistência do mesmo atacante, que saiu ovacionado quando foi substituído. No duelo de tricolores, o baiano teve uma sequência de duas vitórias seguidas freadas, fez um primeiro tempo apagado e sofreu com lesões no segundo tempo.