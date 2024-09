Dirigível contratado pelo São Paulo cai em Osasco; clube explica ocorrido

Dirigível contratado pelo São Paulo caiu em Osasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 16:06 • São Paulo (SP)

Um dirigível contratado pelo São Paulo caiu nesta quarta-feira (25) em Osasco, deixando piloto e passageiros feridos sem gravidade. O sobrevoo estava sendo realizado na região como um teste para ser utilizado no jogo desta quarta-feira (25), contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores. Além do escudo do clube, o dirigível tinha a frase "Torcida que conduz". Veja no vídeo abaixo o momento da queda:

O clube divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido afirmando que está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos.

São Paulo divulga nota oficial sobre o caso

"O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos."

São Paulo e Botafogo se enfrentam por vaga na semifinal da Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Libertadores. Com o empate sem gols no jogo de ida, quem vencer o duelo se classifica às semifinais da competição.