Caio Paulista expõe prints e nega acusação de agressão a ex-namorada: ‘O agredido fui eu’

Caio Paulista e Clara Monteiro trocam acusações de agressão (Fotos: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/09/2024 - 15:10

Caio Paulista, lateral do Palmeiras, prestou depoimento na terça-feira (24) na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, sobre as acusações de agressão feitas pela sua ex-namorada Clara Monteiro. No relato, o jogador, além de negar as acusações feitas por Clara, afirma que a mulher manipulou provas, o agrediu com uma mordida e que ela seria capaz de "se machucar intencionalmente para manipular situações a seu favor."

Caio Paulista mostra marca de mordida supostamente feita pela sua ex-namorada Clara Monteiro (Foto: Divulgação)

Confira trechos da nota de Caio Paulista:

"Venho, através desta carta, detalhar tanto os episódios específicos das supostas agressões, bem como de outras narrativas e informações inverídicas que foram trazidas por ela.

Suposta agressão na boate em 2023

Sobre essa falsa alegação, é difícil saber até em qual versão acreditar, pois já foram quatro relatos diferentes para a mesma ocasião: um na Vara Familiar, um na delegacia, um em entrevista na TV e outro em entrevista no YouTube. Em cada uma delas existem detalhes contraditórios que são facilmente desconstruídos nos testemunhos de pessoas que presenciaram tudo que aconteceu.

Agressão que sofri em 17/02/2024

Esta última situação é completamente oposta ao que foi relatado pela minha ex-namorada, uma vez que o agredido da história fui eu. Tenho até hoje uma cicatriz no braço de uma mordida extremamente violenta, fruto de ciúmes dela sem qualquer fundamento. Neste caso, ela também deu diversas versões contraditórias, ora dizendo que joguei um celular na boca dela, ora dizendo que soquei o rosto dela. Mas tenho testemunhas que viram ela me agredindo com chutes e socos, e me mordendo.

Para concluir, uma das minhas maiores decepções foi receber um testemunho de que foi outro homem que causou essas agressões das fotos de setembro de 2022 que ela me acusa, e que ela também é capaz (com base em episódios passados) de se machucar intencionalmente para manipular situações a seu favor."

Caio Paulista mostra marca de mordida supostamente feita por Clara Monteiro (Foto: Divulgação)

➡️Irmã de Clara Monteiro diz que acusações contra Caio Paulista seriam “mentiras”

Na carta, o jogador expôs diversos documentos, na intenção de confirmar a sua versão dos fatos. Entre eles estão: o depoimento de Caio, conversas com o dono do lounge onde Clara diz ter conhecido o jogador, documentos comprovando sua presença no jogo do Fluminense no dia 1º de outubro de 2022, fotos da mordida citada acima, prints de conversas com Clara no WhatsApp e o comprovante do pagamento de pensão (outra acusação de Clara contra Caio).

Caio Paulista expõe prints de conversas com sua ex-namorada Clara Monteiro sobre agressões (Foto: Divulgação)

Relembre o caso

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista e mãe de uma de suas filhas, registrou um Boletim de Ocorrência por agressão contra o lateral-esquerdo do Palmeiras.

No último sábado (21), Clara fez uma série de publicações em suas redes sociais, denunciando abusos que Caio teria cometido contra ela. A jovem afirma que o jogador a agrediu psicológica, física e verbalmente. Nas fotos, é possível ver hematomas no rosto e no corpo de Clara.

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista, acusa lateral do Palmeiras de agressão (Foto: Reprodução)