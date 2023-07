+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Qual a justificativa pela decisão do meia-atacante? Segundo apurado pela reportagem, há certa resistência de Nikão em abrir mão de mais uma parte do seu salário. Ao trocar o Morumbi pela Toca da Raposa, em janeiro, para respirar novos ares o jogador já havia aceitado uma redução dos vencimentos. Somente dessa forma para que o Cruzeiro pagasse integralmente, livrando o São Paulo temporariamente de qualquer responsabilidade financeira com ele.



Os mineiros já comunicaram a diretoria tricolor que não estão dispostos a pagar qualquer porcentagem de um contrato de Nikão com outro clube. Ou seja, em miúdos ao clube do Morumbi a permanência do meia na Raposa também é interessante. Já que nenhuma das sondagens recebidas para um empréstimo previa um acordo semelhante ao atual. Por isso também não há grande agitação pelo São Paulo em tentar uma negociação.



O L! já havia revelado que Nikão está fora dos planos do técnico cruzeirense Pepa para o restante da temporada. O jogador já não é relacionado há quatro partidas e o clube celeste até planeja sua devolução ao São Paulo, situação já descartada pelos lados do Morumbi. O Coritiba foi um dos interessados, mas o meia não quis atuar em um rival do Athletico, clube onde é ídolo e tem grande simpatia.



Ao todo, com a camisa 10 do Cruzeiro, o jogador fez 15 partidas e marcou apenas dois gols, ambos pelo Campeonato Mineiro. Nikão tem contrato com o São Paulo até o final de 2024.