De certo preocupado com o pouco tempo de recuperação até o jogo contra o Corinthians, duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima terça-feira (25), em Itaquera, o técnico Dorival Júnior resolveu poupar alguns jogadores tidos como titulares do São Paulo para o duelo de logo mais neste sábado (22) ante o Cuiabá, também fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão em tempo pelo Lance!



Ídolo da torcida e como sempre um dos nomes mais celebrados pela torcida, Luciano foi um dos escolhidos para iniciar no banco de reservas nesta noite.