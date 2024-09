De olho no Botafogo, Zubeldía justifica Lucas contra o Inter: “Dar minutos para ele”

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 22:34 • São Paulo (SP)

O São Paulo terá um compromisso crucial na próxima quarta-feira pela Libertadores, quando enfrenta o Botafogo em um confronto decisivo que definirá o futuro do clube no torneio. Mesmo com essa partida à vista, o técnico Luís Zubeldía optou por escalar Lucas e Bobadilla no time titular na derrota por 3 a 1 contra o Internacional, neste domingo, no Morumbis.

Zubeldía justificou suas escolhas ao comentar que tanto Lucas quanto Bobadilla precisavam de ritmo de jogo, especialmente pensando na sequência da temporada.

- A inclusão de Lucas e Bobadilla tem a ver com a questão de que eles não tiveram carga muito alta. Lucas foi para a seleção, praticamente não jogou. Depois, ele jogou contra o Atlético-MG. Liberamos ele contra o Cruzeiro. Jogou contra o Botafogo. E como não completou 90 minutos, precisava ter mais ritmo, porque não teve continuidade de minutos que gosta nas últimas duas semanas. Usamos o mesmo método antes do Nacional-URU. Quando vejo a possibilidade de dar minutos, por mais que tenhamos uma partida decisiva quarta-feira, eu faço. Com Bobadilla, algo similar. Não jogou contra o Cruzeiro. Ele tem 21 anos, poderia jogar. Mas não jogou 90 minutos. É a situação. Cada caso, vamos tratando de maneira particular - explicou o treinador.

Apesar da estratégia, o São Paulo acabou derrotado, com o técnico admitindo que o time ficou exposto em alguns momentos da partida. O treinador ressaltou que sua intenção era equilibrar o elenco pensando nas duas competições que o clube disputa.

- Estamos jogando dois torneios simultaneamente e precisamos rodar os jogadores. Não gosto de fazer muitas mudanças, mas às vezes é necessário - declarou Zubeldía, que reconheceu a dificuldade de manter o time competitivo em meio ao desgaste físico dos atletas.

Zubeldía reforçou a importância de virar a página rapidamente e focar no jogo de quarta-feira. O confronto contra o Botafogo é decisivo, pois o São Paulo precisa vencer para garantir sua vaga nas semifinais da Libertadores, uma das grandes ambições do clube na temporada.

- Sabemos da importância desse jogo e o que ele representa para o clube e para a torcida. Vamos dar tudo para avançar. Estamos focados em dar o nosso melhor em todas as competições. Sabemos que a temporada está apertada, mas vamos continuar batalhando para chegar o mais longe possível - concluiu Zubeldía, confiante de que o São Paulo pode dar uma resposta positiva contra o Botafogo, mesmo após o revés no Brasileirão.