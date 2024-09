Bobadilla aponta principal erro do São Paulo, mas vira a chave e já pensa na Libertadores

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/09/2024 - 22:08 • São Paulo (SP)

Após a derrota em casa para o Internacional, pelo Brasileirão, o São Paulo terá apenas dois dias para se recuperar e entrar em campo com foco total em busca da vaga na semifinal da Libertadores. Apesar de tentar esquecer o revés deste domingo (22), no Morumbis, o volante Bobadilla sabe exatamente onde o time falhou e o que precisa corrigir para encarar o Botafogo.

- Começamos a perder muito a bola lá atrás, os dois últimos gols do rival foram em contra-ataques que a gente perdeu. Acho que esse foi nosso principal erro: não segurar a bola e dar uma baixada no primeiro tempo. Estávamos perto do segundo gol, demos uma baixada, o adversário começou a crescer e tomamos três gols - avaliou o volante, que foi titular no time misto que Zubeldía mandou a campo.

O Tricolor não vem em uma boa sequência nos campeonatos. O time foi eliminado da Copa do Brasil e o ataque pouco tem incomodado os rivais recentemente. Apesar disso, o São Paulo empatou sem gols com o Botafogo fora de casa no jogo de ida das quartas de final do torneio continental e tem, agora, a chance de buscar a classificação no Morumbis, na quarta-feira (25).

- Nós somos os primeiros que queremos continuar e avançar à semifinal da Libertadores. Todos queremos que chegue quarta-feira, todos queremos jogar a decisão. Então, vamos tentar recuperar e chegar do melhor jeito, tentar corrigir os erros que cometemos para não repetir no jogo da Libertadores - completou Bobadilla.

