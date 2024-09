Lucas diz que São Paulo deixou a desejar e foca no Botafogo

Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Publicada em 22/09/2024 - 21:17 • São Paulo (SP)

O São Paulo sofreu uma derrota em casa para o Internacional por 3 a 1, em um jogo que parecia promissor no início. Com 44 pontos, o time estaciona na tabela e perde a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro.

Lucas, um dos principais jogadores da equipe, destacou o desempenho inicial. - Começamos muito bem o jogo. Poderíamos até ter feito dois ou três gols ali no começo. Depois, praticamente entregamos dois gols para eles.” Ele lamentou o desempenho do segundo tempo, afirmando que a equipe deixou a desejar, especialmente diante de um adversário com jogadores decisivos.

Com a cabeça na próxima partida, Lucas enfatizou a importância da recuperação. - Temos uma decisão na quarta-feira. Vamos descansar para chegar bem preparados - destacou o camisa 7 tricolor.

O São Paulo enfrentará o Botafogo pela Libertadores, em um jogo que vale uma vaga na semifinal da competição.

- A partir de agora já começa a preparação para quarta-feira. Sabemos que é uma grande decisão e esperamos que a torcida compareça ao Morumbi para nos apoiar, sendo nosso décimo segundo jogador em campo - concluiu Lucas, motivando a equipe e a torcida em busca de uma recuperação.