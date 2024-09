Zubeldía lamenta fragilidade defensiva após derrota do São Paulo

Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 22:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi derrotado por 3 a 1 pelo Internacional, em pleno Morumbis e perdeu a oprtunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe, comandada por Luís Zubeldía, até começou bem o jogo, mas sofreu com falhas defensivas.

Zubeldía destacou os primeiros 25 minutos como positivos, mas lamentou os erros que permitiram ao Internacional vencer a partida.

- Facilitamos a tarefa ao rival, o que não gosto em um time. Precisamos ser mais sólidos, principalmente nas transições defensivas - afirmou o técnico.

Apesar de reconhecer que a ofensividade é uma característica importante da equipe, Zubeldía ressaltou que as escolhas de jogadores mais avançados, incluindo os laterais, acabaram deixando o São Paulo vulnerável.

- Jogamos com características ofensivas, mas perdemos a bola e sofremos com um time que também tem bons jogadores - comentou. O treinador ainda explicou que o impacto emocional dos gols sofridos foi evidente, especialmente no início do segundo tempo, quando o Internacional rapidamente fez o terceiro gol.

O São Paulo segue em uma posição intermediária na tabela, com 44 pontos, mas precisa reagir para se manter na briga por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. A derrota para o Inter complicou a situação do time.

- Sabemos que precisamos nos recuperar rapidamente, porque a sequência de jogos é muito dura - declarou Zubeldía, já projetando os desafios que vêm pela frente. Além da disputa no torneio nacional, o time tem que lidar com a pressão de uma decisão importante na Libertadores, o que pode acabar influenciando as escolhas do treinador para os próximos confrontos.

Na próxima quarta-feira, o São Paulo recebe o Botafogo. Depois de um empate sem gols no Engenhão, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal da Libertadores.