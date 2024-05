Wellington e James ficam no São Paulo? Lucas e Zubeldía dão pistas sobre o futuro de dupla

São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Dois jogadores do São Paulo possuem a continuidade indefinida no Morumbis. O lateral-esquerdo Welington tem contrato até o dia 31 de dezembro e não renovou, enquanto o meia James não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando atuou cerca de 10 minutos no clássico contra o Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

O técnico Luis Zubeldía revelou que teve uma conversa com o defensor brasileiro. O comandante são-paulino deixou claro que espera contar com o atleta, mas que o profissional e a diretoria ainda não chegaram a um acordo para a extensão do vínculo.

- Conversei com ele, com a diretoria, mas se não chegarem a um acordo têm de ver como solucionar uma futura ausência. Mas ele tem contrato com o clube até o fim do ano, isso já nos dá um pouco de tranquilidade. É importante, e o futuro vai ter que resolver junto com a diretoria - destacou o treinador em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Enquanto isso, também com a situação em aberto no Tricolor, James Rodríguez segue treinando. Sem dar detalhes sobre a permanência, ou não, do colômbiano, o meia Lucas, que é um dos líderes do elenco, deu o tom de que o ciclo do jogador no Morumbis está próximo ao fim. Porém, o camisa 7 destacou que, enquanto o companheiro estiver no clube, receberá o apoio do elenco.

- Óbvio que no São Paulo não é o que ele (James) e os torcedores esperam, mas ele ainda é jogador nosso, está treinando todos os dias. É uma situação do clube, do treinador, dele próprio. Enquanto ele for jogador do São Paulo, a gente vai apoiar e vamos ver o que acontece nos próximos passos - disse Lucas na zona mista, após a classificação são-paulina.

É a segunda vez que a história de James com o Tricolor caminha para um fim. Durante o Paulistão, no início do ano, o meio-campista manifestou o desejo de sair do São Paulo, mas não chegou a um acordo financeiro para a rescisão contratual e as partes voltaram atrás. O vínculo dele vai até junho de 2025.

Última vez que James esteve em campo foi contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A mudança de treinador, com a saída de Thiago Carpini e chegada de Zubeldía, se mostrava ser um novo momento para o camisa 55 no São Paulo, mas não foi isso que aconteceu. O novo comandante tem avaliado melhor outros atletas do que o colombiano e, há quase um mês, não tem sequer relacionado James para as partidas do Tricolor.