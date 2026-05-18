Morumbis, treinos e apresentação: como serão os primeiros dias de Dorival no São Paulo

Dorival Júnior começará oficialmente sua terceira passagem pelo São Paulo nesta segunda-feira (18). Anunciado na última sexta, o treinador chega ao clube em meio a um cenário de pressão após a eliminação na Copa do Brasil e terá uma rotina intensa já nos primeiros dias de trabalho.

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Dorival desembarca na capital paulista nesta segunda e seguirá diretamente para o CT da Barra Funda sem contato com imprensa ou torcedores no aeroporto. Como o São Paulo enfrenta o Millonarios na terça-feira (19), pela Sul-Americana, o regulamento da competição impede entrevistas na véspera da partida. Após um acordo com a Conmebol, o clube conseguiu marcar a apresentação oficial do treinador para às 14h, no SuperCT.

Os primeiros dias serão voltados principalmente para reuniões internas e planejamento. Dorival deve conversar com a diretoria, integrantes da comissão técnica e jogadores para entender o cenário atual do elenco, que vive um momento de baixa confiança após resultados negativos recentes.

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Questões envolvendo reforços para a próxima janela, problemas defensivos e a situação de alguns jogadores do elenco também já foram debatidas nas primeiras conversas com a diretoria. A ideia da nova comissão técnica é iniciar rapidamente a implementação de ajustes táticos e recuperar o ambiente emocional do grupo.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Dorival foi tratado como prioridade máxima do São Paulo desde a saída de Roger Machado. As negociações aconteceram ao longo de dois dias em Florianópolis, envolvendo reuniões com Rui Costa e Rafinha. O principal entrave era financeiro, mas o treinador aceitou reduzir valores para concretizar o retorno ao clube.

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Dorival começa seu trabalho no Centro de Treinamento tendo os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além dos analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares. A preparação física permanece sob o comando da comissão fixa do clube - com Milton Cruz e James Freitas.

São Paulo terá estreia de Dorival Júnior no Morumbis

Dorival Júnior fará sua estreia no comando do São Paulo diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana. Em meio ao desgaste recente com a torcida, a estratégia do clube é utilizar justamente a boa relação e a identificação construída pelo treinador em suas passagens anteriores para recuperar a confiança do ambiente, fator que pesou diretamente em seu retorno.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (23), quando enfrenta o Botafogo, novamente no Morumbis.