O São Paulo enfrenta o Cruzeiro na noite deste sábado (30), às 21h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e está escalado pelo técnico Hernán Crespo. O Tricolor chega embalado e busca ampliar a sequência de oito jogos de invencibilidade na competição - a última derrota foi no dia 12 de julho, contra do Flamengo.

Para a partida, o treinador não poderá contar com Enzo Díaz, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão automática. Para a vaga no setor, Crespo optou em escalar Patryck Lanza.

O Tricolor acumula diversos problemas físicos. Além dele, o treinador segue sem poder contar com André Silva e Marcos Antônio, ambos lesionados na última rodada. No restante, Crespo mantém a base do time que vem atuando regularmente. O duelo será o último antes da pausa para a Data-Fifa.

Escalação do São Paulo

O São Paulo que vai a campo encarar o Cruzeiro tem: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Ferreira.

Pendurados: Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Pablo Maia, Bobadilla, Tapia, Luciano e André Silva.

Lesionados

Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Oscar (fratura em vértebras), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Alisson (dores no quadril), Marcos Antônio (lesão muscular na coxa), Lucas (lesão no joelho direito), André Silva (lesão no joelho direito) e Arboleda (lesão no músculo da coxa esquerda).

