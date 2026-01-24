Crespo fala sobre 'pior momento da história' do São Paulo e abre o jogo sobre futuro

Hernán Crespo foi direto ao falar do momento do São Paulo na temporada. De acordo com o treinador, o time vive o "pior momento". Em um período de instabilidades políticas, o time chegou a terceira derrota no Campeonato Paulista após o clássico contra o Palmeiras e flerta com a proximidade da zona de rebaixamento da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Este grupo é grande e está fechado porque ele está passando pelo pior momento da sua história. Estamos procurando culpado, culpado. Toca a nós? Toca a nós, todos juntos. Cada um na sua parte, para que? Para tentar sair - destacou.

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Hernán Crespo falou sobre seu futuro no São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado (24), na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Mauricio, Flaco López e Khellven marcaram os gols da equipe mandante, enquanto Bobadilla descontou para o Tricolor.

continua após a publicidade

Perto da zona de rebaixamento, Hernán Crespo falou sobre seu futuro como técnico do Tricolor. Assegurado pelo presidente Harry Massis, o argentino destacou que, no momento, não há chance de deixar o comando.

- Muita gente diz isso, sabe que pode acontecer, mas acho que a avaliação tem que ser positiva. Estamos nas melhores condições de pretender que a comissão técnica e os jogadores ganhem coisas. Foram dadas essas condições - destacou Crespo.

continua após a publicidade

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando visita o Atlético-MG, a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV. No mesmo dia, o São Paulo recebe o Flamengo, às 21h30, no Morumbis. Ambas as partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Aposte nas partidas do São Paulo no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.