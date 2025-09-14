Savarino comenta derrota após São Paulo x Botafogo: ‘Vamos corrigir’

O Botafogo foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Savarino lamentou o resultado e destacou a necessidade de reação rápida da equipe.

– Não é um momento muito bom. Muita gente tem que resistir, porque precisamos terminar a temporada da melhor maneira. Hoje foi um jogo muito difícil. Começamos a partida perdendo e depois, para reverter, é muito complicado. Temos que levantar a cabeça. É um time que sempre se levanta. Vamos corrigir os erros que tivemos no jogo e pensar no próximo adversário.

O Botafogo teve dificuldades para criar no primeiro tempo, mas cresceu na segunda etapa após mudanças promovidas por Davide Ancelotti. Mesmo assim, não conseguiu buscar o empate diante do São Paulo, que foi mais eficiente e segurou a vantagem.

Com a derrota, o Glorioso segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, ainda com 35 pontos. O próximo compromisso será na quarta-feira (17), contra o Mirassol, no estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da competição.