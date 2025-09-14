menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Savarino comenta derrota após São Paulo x Botafogo: ‘Vamos corrigir’

Times se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão

Savarino, atacante do Botafogo
imagem cameraSavarino em atuação no duelo entre Botafogo e São Paulo, no Morumbis. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
19:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Savarino lamentou o resultado e destacou a necessidade de reação rápida da equipe.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo é letal e vence o Botafogo em tarde de reestreias no Morumbis

– Não é um momento muito bom. Muita gente tem que resistir, porque precisamos terminar a temporada da melhor maneira. Hoje foi um jogo muito difícil. Começamos a partida perdendo e depois, para reverter, é muito complicado. Temos que levantar a cabeça. É um time que sempre se levanta. Vamos corrigir os erros que tivemos no jogo e pensar no próximo adversário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São Paulo x Botafogo

O Botafogo teve dificuldades para criar no primeiro tempo, mas cresceu na segunda etapa após mudanças promovidas por Davide Ancelotti. Mesmo assim, não conseguiu buscar o empate diante do São Paulo, que foi mais eficiente e segurou a vantagem.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Glorioso segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, ainda com 35 pontos. O próximo compromisso será na quarta-feira (17), contra o Mirassol, no estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da competição.

Savarino bate escanteio em São Paulo x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Savarino bate escanteio em São Paulo x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias