Assista ao vivo à coletiva de Crespo, técnico do São Paulo
Treinador do São Paulo fala após vitória em cima do Botafogo, pelo Brasileirão
O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Morumbis, e chegou a 35 pontos no Brasileirão. O Tricolor se mantém na 7ª colocação, agora mais perto da briga pelo G6 da competição, mesmo com jogos a menos que os adversários. Dinenno marcou o gol decisivo.
O técnico Hernan Crespo inicia uma semana decisiva para o clube, com disputa das quartas de final da Libertadores, de maneira positiva. Após o duelo contra o Botafogo, o treinador concede entrevista coletiva no Morumbis. Assista ao vivo às respostas do treinador.
Destaques do jogo
O duelo foi equilibrado e marcado por desfalques em ambos os lados. O Tricolor não pôde contar com sete jogadores, enquanto o Botafogo entrou em campo com sete mudanças em relação ao jogo anterior.
A maior chance foi do São Paulo, no início da etapa inicial, que resultou no gol de Dinenno. O argentino voltou a marcar após mais de um ano e balançou as redes pela primeira vez defendendo o clube paulista. O Botafogo melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
O que vem por aí?
Os dois clubes possuem compromissos no meio da próxima semana. Na quarta-feira (17), o Botafogo enfrenta o Mirassol, no estádio Nilton Santos, por uma rodada adiada pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o São Paulo encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1 X 0 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: MorumBis; São Paulo (SP)
⚽Gols: Dinenno (6'/1ºT) (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Allan Franco (SPO); Rigoni (SPO); David Ricardo (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Cédric Soares, Alisson (Marcos Antônio), Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Newton (Marlon Freitas), Allan (Matheus Martins), Danilo e Jeffinho (Joaquín Correa); Savarino e Chris Ramos
