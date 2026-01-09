menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Carlos Coronel fala sobre disputa de posição no São Paulo e relação com Bobadilla

Jogador chega como reforço para o gol

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
12:43
Carlos Coronel foi apresentado nesta sexta-feira (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
imagem cameraCarlos Coronel foi apresentado nesta sexta-feira (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Carlos Coronel foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta sexta-feira (9). O goleiro chega como reforço para a temporada 2026 e revelou que optou defender o Tricolor mesmo com outras propostas na mesa.

Com a renovação de Jandrei com o Juventude, o Tricolor foi ao mercado buscar mais opções para a posição. Durante entrevista coletiva, Coronel revelou que havia proposta do Orlando City, mas quis voltar ao Brasil pelo projeto do clube.

- O que motivou foi a grandeza do São Paulo, eu estava encaminhado para fechar um contrato com o Orlando da MLS. Foi a grandeza, a história do São Paulo - disse.

Disputa de posição no São Paulo

O São Paulo tem Rafael como um dos principais nomes do elenco atual. Carlos Coronel falou sobre a disputa de posição e que entende como uma oportunidade de entrar no radar do Paraguai pensando na Copa do Mundo. O jogador é naturalizado pelo país e costuma acumular convocações.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

- Com certeza, Rafael é um grande goleiro, mas chego para ajudar o São Paulo, mas para competir também, ter a possibilidade de jogar no dia a dia, estou me adaptando, procurando meu espaço, deixei claro para a comissão. Só de estar no São Paulo, o Paraguai me olha com outros olhos e pode me ajudar a ir para o Mundial - contou.

Inclusive, na seleção paraguaia, Carlos Coronel teve contato com Damián Bobadilla. O jogador revelou que o clube buscou informações com seu companheiro de equipe.

- Comigo não foi diferente. Depois que eu assinei, o Bobadilla comentou que a comissão havia perguntado sobre mim, mas, no momento da decisão, não falei diretamente com ele. Foi algo natural. Eu não sabia se teria outra oportunidade de vestir essa camisa e, por isso, abracei a chance com unhas e dentes - completou.

